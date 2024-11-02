СК РФ взял на контроль ситуацию со снесенными в Таганроге гаражами

Глава СК России Александр Быстрыкин взял на контроль ход процессуальной проверки по поводу нарушения прав участников гаражно-строительного кооператива в Таганроге.

В сети Интернет было размещено видеообращение таганрожцев, которые рассказали, что еще в 2001 году им выделили земельные участки, где на основании разрешительной документации были построены гаражи. Однако в июле нынешнего года сотрудники одной из коммерческих организаций решили расширить территории предприятия и осуществили частичный снос построек. Свои действия они обосновали незаконностью возведения объектов, предоставив в компетентные органы сфальсифицированную проектную документацию. Обращения в различные структуры результатов не принесли.

«В СУ СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщает информационный центр СК России.

Кроме того, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Фото rostov.sledcom.ru