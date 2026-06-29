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Ситуация с топливом в Ростовской области аналогична общероссийской из-за высокого спроса и колоссальной нагрузки

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал проблемы с топливом в регионе.

Новости Ростовской области

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов и руководители отраслевых компаний.

Вопрос находится на контроле у президента, правительства и региональных властей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь доложил о положении дел в регионе. По его словам, ситуация в области аналогична общероссийской: спрос на топливо значительно вырос. Ростовская область является транзитным регионом — через нее проходят транспортные потоки на Кавказ, к Черноморскому побережью, в Новороссию и Крым, что создает колоссальную нагрузку.

«Для нормализации обстановки на Дону мы находимся в постоянном прямом диалоге с нефтяниками, Федеральной антимонопольной службой и РЖД. Ежедневно проводится мониторинг наличия топлива и цен на него. Для борьбы со спекулянтами автозаправочные станции при необходимости вводят ограничения на объемы продаж», — рассказал Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

Особое внимание на совещании уделили обеспечению топливом агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Как отметил Слюсарь, аграрии Дона на данный момент имеют запасы дизеля и бензина.

«Каждое их обращение находится на контроле, работает горячая линия. Малые хозяйства, у которых нет мощностей для хранения больших объемов, — в зоне особого внимания», — отметил губернатор.

На федеральном уровне в интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина, также рассматривается необходимость введения ограничений на экспорт дизельного топлива.

Ситуация остается непростой, но Ростовская область находится в плотном контакте с федеральным центром. Для нормализации обстановки требуется время на перестройку логистики доставки топлива.

«Кроме того, планируется привлечь УФАС для контроля и недопущения спекуляций», — резюмировал глава региона.

Фото из архива

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