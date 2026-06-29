Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом регионов России

Президент лично включен в работу по стабилизации топливной ситуации в стране, консолидирует все необходимые ведомства и службы.

В Кремле на совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка Владимир Путин предложил рассмотреть дополнительные шаги по стабилизации ситуации.

По его словам, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сообщил Президент.

Кроме того, в интересах потребителей власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается и полный запрет на экспорт дизеля.

«Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме», — добавил Президент.

Это поможет контролировать ситуацию в каждом регионе. Работа ведется с заделом на долгосрочную перспективу. Страна будет подготовлена к любым вызовам в этой сфере через рост производства и регулирование цены. У России есть все необходимые инструменты для этого как у производителя и экспортера нефтепродуктов.

На основе материалов сайта kremlin.ru, фото: «РИА Новости»