Система ПВО сработала ночью в Ростовской области

В ночь на 10 ноября в Ростовской области отражена очередная атака украинских БПЛА.

Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атаку удалось нейтрализовать, три БПЛА самолетного типа обезврежены. По первым данным, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется», – написал Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Отметим, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 10 ноября дежурными средствами российской ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских дрона: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – Ростовской области, 2 – Белгородской области и 1 — Курской области.

Фото из архива «Таганрогской правды»