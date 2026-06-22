Силы ПВО успешно отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область

В ночь на 21 июня в ходе отражения воздушной атаки вражеские БПЛА уничтожены в Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Уточняется», — сообщил утром 22 июня глава региона Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 21 июня над территорией Ростовской области было сбито порядка десятка дронов. Также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

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