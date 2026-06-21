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Прошедшей ночью больше десятка вражеских БПЛА уничтожено над городами и районами Дона

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На этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.

Новости Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дроны уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и 4 районах региона: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Уточняется», — написал глава Дона в мессенджере МАХ.

Беспилотная опасность, объявленная МЧС вечером 20 июня, была отменена 21 июня в 08.36.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 20 июня в Ростовской области сбили беспилотники в четырех районах.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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