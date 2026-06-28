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Силы ПВО отразили атаку на 9 населенных пунктов и районов Ростовской области

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Минувшей ночью в Ростовской области успешно отражена воздушная атака, в результате которой было ликвидировано около двадцати вражеских БПЛА.

Новости Ростовской области

«Силы ПВО отразили атаку над Гуково, Каменск-Шахтинским, Новошахтинском, а также над шестью районами: Боковским, Красносулинским, Кашарским, Усть-Донецким, Верхнедонским и Миллеровским, — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На данный момент сведения о пострадавших среди населения и материальном ущербе на земле не поступали. Информация будет дополнительно уточняться.

По сведениям Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, днем 27 июня ВСУ атаковали музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом. Пострадали 12 человек, двое находятся в больницах.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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