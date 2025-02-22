Главная » Новости Ростовской области

Сильный снегопад надвигается на Ростовскую область

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

В воскресенье, 23 февраля, в Ростовской области возможен сильный снегопад, предупреждает ГК «Автодор» в своем telegram-канале.

Новости Ростовской области

Температура будет колебаться от — 4°С до — 8°С. Сильный снег также прогнозируют в Воронежской области и Краснодарском крае. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

«Избегайте резких маневров. Не отвлекайтесь от дороги на гаджеты. Следите за сообщениями на информационных табло. Если требуется помощь, звоните по номеру *2323 или 112», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону в лобовом столкновении на трассе пострадали два водителя.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Ростовская область снегопад
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru