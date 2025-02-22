Сильный снегопад надвигается на Ростовскую область

В воскресенье, 23 февраля, в Ростовской области возможен сильный снегопад, предупреждает ГК «Автодор» в своем telegram-канале.

Температура будет колебаться от — 4°С до — 8°С. Сильный снег также прогнозируют в Воронежской области и Краснодарском крае. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

«Избегайте резких маневров. Не отвлекайтесь от дороги на гаджеты. Следите за сообщениями на информационных табло. Если требуется помощь, звоните по номеру *2323 или 112», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на Дону в лобовом столкновении на трассе пострадали два водителя.

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