Сильный снегопад надвигается на Ростовскую область

В воскресенье, 23 февраля, в Ростовской области возможен сильный снегопад, предупреждает ГК «Автодор» в своем telegram-канале.
Температура будет колебаться от — 4°С до — 8°С. Сильный снег также прогнозируют в Воронежской области и Краснодарском крае. Водителей просят быть внимательными на дорогах.
«Избегайте резких маневров. Не отвлекайтесь от дороги на гаджеты. Следите за сообщениями на информационных табло. Если требуется помощь, звоните по номеру *2323 или 112», — пишет источник.
Ранее мы рассказали, что на Дону в лобовом столкновении на трассе пострадали два водителя.
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