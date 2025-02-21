На Дону в лобовом столкновении на трассе пострадали два водителя

20 февраля в Ростовской области во время лобового столкновения на трассе пострадали водители двух иномарок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12.30 на 202 км автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в BMW 520, которым управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в смертельной аварии на донской трассе погиб 70-летний водитель.

Фото Госавтоинспекции РО