Сильные дожди и град ожидаются в Ростовской области до конца 18 июня

Очередное штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Ростгидромета, с 11-13 часов и до конца суток 18 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Телефоны для обращений в случае ЧП: 01, 101, 112.

Фото «Таганрогской правды»