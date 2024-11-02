Вечером 1 ноября в Таганроге 57-летний мужчина, лишенный права управления автомобилем, на машине пытался скрыться от сотрудников полиции, сообщает региональная Госавтоинспекция. Есть пострадавшие.

В отдел полиции № 3 поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города. На место выехали полицейские.

«Правонарушитель попытался скрыться от них на автомобиле Citroen, но не справился с управлением и допустил наезд на работника частного охранного предприятия, а затем столкнулся с различными препятствиями. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, погоня началась в Парковом переулке, одного из преследователей нарушитель якобы провёз на капоте до кольца бухты Андреева, после чего тот упал на дорогу. Затем погоня продолжилась по улице Социалистической и Бабушкина. В итоге фигурант врезался в забор частного дома и повредил газовую трубу. Так ли это было на самом деле, официальные источники не сообщают.

«Работник охраны был доставлен в медицинское учреждение с незначительными травмами, а правонарушителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

И добавили, что в отношении водителя были составлены административные протоколы. Установлено, что фигурант ранее был лишен права управления транспортным средством. К тому же он не выполнил законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение в рамках законодательства», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге произошла авария с участием трех машин, есть пострадавший.

Иллюстрация скрин видео группы «Мой Таганрог»