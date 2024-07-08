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Штормовое предупреждение: в Ростовской области в ближайшие два дня ожидается жара до +42°

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Об опасном явлении – сильной жаре – жителей региона предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

8 и 9 июля, по данным Ростгидромета, воздух прогреется до +40°…+42° в тени.

Донские спасатели в эти дни рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени.

«Во время действия аномально высоких температур воздуха следует воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём, не выжигать сухую траву и камыш», — говорится в сообщении.

Отметим, что на 8 и 9 июля МЧС объявило и штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности:

«До конца суток 8 июля и в течение суток 9 июля в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в 43 муниципалитетах: в Приазовье, в Таганроге, Ростове-на-Дону, в центральных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и южных районах Ростовской области».

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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