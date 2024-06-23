Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области на 24 и 25 июня

Об ухудшении погодных условий предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Ростгидромета, 24 и 25 июня местами по региону прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Все это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, повреждением слабо укрепленных конструкций.

Также могут быть нарушены работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, подтоплены низменные участки, не имеющих естественного стока воды.

Будьте внимательны, в случае ЧП звоните по тел. 112, 101.

Фото из архива «ТП».