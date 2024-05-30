Штормовое предупреждение: на Ростовскую область надвигается гроза

Сегодня вечером, 30 мая, погода в Ростовской области может значительно ухудшиться. Штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, вечером и до конца суток 30 мая, в течение суток 31 мая, а также ночью и утром 1 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20 — 23 м/с.

Сотрудники МЧС рекомендуют во время ненастья не выходить на улицу без необходимости. Также лучше не оставлять машины под деревьями, щитами рекламы и линиями электропередач. В случае необходимости, помощь можно вызвать по телефону 112.

Фото Сергея Плишенко