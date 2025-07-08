Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

ГУ МЧС России по Ростовской области 8 июля объявило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности — в регионе установилась сухая, аномально жаркая погода с температурами до +40 градусов.

По данным Росгидромета, 8 и 9 июля на территории Ростовской области чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в юго-восточных районах — Орловском, Зимовниковском, Дубовском. В большинстве донских городов и районах объявлена высокая пожароопасность (4 класс), в том числе в Приазовье, Таганроге и Ростове.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Дона воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

«При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01», — напомнили в МЧС.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры продержатся в регионе до середины июля.

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