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В Таганроге ликвидируют очередную аварию на котельной по ул. Заводской

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Часть города из-за коммунальной аварии осталась без теплоснабжения.

#ЖКХ

12 февраля очередная аварийная ситуация произошла на котельной, расположенной в Таганроге по ул. Заводской, 1. В течение дня ремонтные бригады МУП «Городское хозяйство» занимались устранением неисправности на оборудовании котельной.

«Постоянно получала информацию о проводимых работах. Видела все комментарии жителей,  которые остались без тепла, разделяю полностью ваше негодование», — сообщила вечером 12 февраля глава города Таганрога Светлана Камбулова.

После завершения восстановительных работ в 18.00 и запуска котельной выявилась поломка еще на одном котле. В настоящее время ремонтные работы продолжаются и будут вестись до полного устранения аварийной ситуации.

«Безусловно, вопрос выполнения капитального ремонта, в том числе и этой котельной, необходим в первую очередь. Работаем совместно над решением этого вопроса с Правительством Ростовской области», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: соцсети Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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