Школе Таганрога грозит штраф за нескошенную траву

Нарушения Правил благоустройства Таганрога зафиксировали сотрудники административной инспекции Ростовской области в школе № 12.

«В ходе обследования территории школы №12 Таганрога выявлены факты несвоевременного покоса сорной растительности, что является нарушением Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Таганрог», утвержденных решением городской Думы № 403 от 1 ноября 2017 года», — сообщает админспекция региона в своем телеграм-канале.

В связи с выявленными нарушениями ответственное должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности.

Стоит знать, что в Ростовской области для граждан сумма штрафа за несвоевременно скошенную растительность составляет до 3000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 рублей, для юридических лиц — до 70 000 рублей.

«Школьные каникулы -– не повод забывать о благоустройстве территории», — отмечают в админспекции.

Напомним, по данным административной инспекции региона на конец июня 2024 года, Таганрог попал в число нарушителей по покосу травы.

Фото: телеграм-канал административной инспекции Ростовской области