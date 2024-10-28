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Школьники Таганрога высадили хризантемы у памятника А.П. Чехову

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Ученики 4 «Б» класса гимназии «Мариинская» и их родители высадили у памятника А.П. Чехову несколько кустов ярких хризантем.

Благоустройство

«Вот уже шестой год горожане не оставляют без внимания Чеховский сквер на Красной площади в Таганроге. Наш семейный проект «Розы Чехову» продолжил своё благое дело. На личные средства были закуплены великолепные хризантемы и высажены вокруг постамента памятника», — рассказал на своей странице в соцсети городской активист Олег Фетисов.

К сожалению, многие из высаженных раньше цветов у памятника писателю не пережили жару и засуху. Чтобы этого не случилось с хризантемами, «юные садовники», получившие опыт в посадке растений, будут ухаживать за ними и дальше.

Напомним, в мае 2024 года в Чеховском сквере 33 куста новых декоративных растений высадили воспитанники Южной академии бокса.

Фото: страница Олега Фетисова в соцсети

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Таганрогская правда
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