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Школьники Таганрога в Неклиновской летной школе играли в «Зарницу»

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В день пионерии, 19 мая, муниципальный центр патриотического воспитания «Патриот» ЦВР Таганрога на территории Неклиновской летной школы провел игру на местности «Зарница». В ней приняли участие ребята из 22 юнармейских отрядов.

Новости Таганрога

Пройдя 12 рубежей, отряды показали умение работать в команде, силу, ловкость, сноровку.

На заставе «Привал» ребята разводили костер, вспоминали виды костров, устанавливали палатки, писали патриотические девизы, делились историями и поддерживали боевой дух песнями.

На рубежах «Переправа» и «Эстафета» участники проявили свои спортивными способности, дружбу, смелость и ловкость. На «Газовой атаке» показали умение одевать противогаз. Меткость продемонстрировали на стрельбе и сноровку — на сборке/разборке автоматов. Итоговую линейку юнармейцы завершили маршем, приветствуя командующих.

Организаторы игры выражают благодарность руководству и курсантам Неклиновской летной школы — за гостеприимство и помощь в проведении «Зарницы»; социальным партнерам центра «Патриот»: представителям общественной организации «Союз десантников Таганрога», пограничной службы и 708-го авиационно-транспортного полка – за всестороннюю поддержку.

Отдельная благодарность — Святославу Хайхану, юнармейцу 6-Б класса лицея № 4 (ТМОЛ), солисту вокального ансамбля «Жар-птица» — за музыкальные подарки и создание праздничного настроения.

Победителями стали юнармейские отряды лицеев №№ 4, 7 и 33 и школ №№ 6, 10, 30 и 38: они разделили первое место.

Наталья Белькова, фото предоставлены центром «Патриот»

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Таганрогская правда
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