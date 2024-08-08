Школьники Таганрога станут участниками проекта по оказанию первой доврачебной помощи

В новом учебном году девятиклассники общеобразовательных школ семи донских городов, в том числе и Таганрога, станут участниками проекта «Школа первой помощи — бережливое отношение к жизни другого человека».

К проекту присоединятся также ребята из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Сальска. Обучение будет проходить на базе медицинских колледжей и техникумов, сообщили в правительстве региона.

«Своевременное и грамотное оказание первой доврачебной помощи помогает снизить смертность при экстренных состояниях. При этом значительная часть ситуаций предполагает участие очевидцев, людей без медицинского образования, — подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. — Каждый чекловек должен обладать навыками оказания первой помощи — это может спасти жизнь ему самому, его близким и окружающим».

В новом проекте примут участие более 200 школьников. Сначала они ознакомятся с теорией, затем пройдут практический курс, по результатам которого семь человек (по одному из каждого города) выйдут в финал. Все финалисты получат награды, также будет определен победитель.

Проект является одним из победителей форума «Сильные идеи для нового времени».

Фото: donland.ru