Школьники Таганрога стали участниками исторических баталий 

Таганрогские школьники приняли участие в областных исторических баталиях и создали альтернативную программу развития страны во время «лихих девяностых».

История не знает сослагательного наклонения, но как же иногда хочется что-то изменить или хотя бы попытаться представить, что произойдет, если она пойдет иным путем. Постараться изменить ход истории предложили старшеклассникам Ростова и Таганрога, принимавшим участие в областном туре исторических баталий «Сила в правде!», который прошел в Ростовском ДК «Правда».

Напомним, что исторические баталии в Таганроге проводились в этом году впервые (благодаря сотрудничеству региональной общественной организации содействия развитию региона и Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова). Баталии прошли в десяти школах города, из которых на городской тур вышли команды школ №№ 22, 24, 38. Самые активные участники из всех трех команд представили наш город на областном туре.

Ребятам предложили перенестись в 1989 год, в дни I Съезда народных депутатов, избрать Председателя Верховного Совета СССР и создать альтернативную программу развития страны в 1990-1995 годах. Программу, которая не приведет к тем катастрофическим последствиям, которые мы могли наблюдать в 90-е годы XX века.

В результате старшеклассники, объединившись во фракции, избрали путь демократических реформ, но предложили более мягкий переход с плановой на рыночную экономику с сохранением монополии государства на ресурсы, образование, медицину, ВПК. Альтернативная программа, принятая съездом, предлагала меры по ослаблению нарастающего недовольства в стране, разрешению национального вопроса, преодолению политической нестабильности, социальных, экологических проблем, международной напряженности.

Мы не можем сказать, каким был бы результат реформ, предложенных ребятами. Главное, что они задумались над событиями тех лет, причинами и результатами распада Советского Союза, о роли отдельных личностей в истории.

Школьники достойно представили Таганрог, показав, что история для них — не только набор фактов и дат из школьного учебника, но и живая память о прошлом, осмысление опыта поколений. Все ребята получили памятные подарки, а ученица школы № 38 София Санина вошла в число победителей.

Надеемся, что проект «Исторические баталии «Сила в правде!» продолжится, к нему присоединятся новые школы и населенные пункты, а школьники будут учиться размышлять, аргументировать и отстаивать свое мнение, бороться с информационными атаками и хранить историю страны.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге четверо выпускников написали на 100 баллов основные ЕГЭ.

Наталья МАРТЫНОВА

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