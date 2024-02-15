Школьники Таганрога присоединились к акции «Дарите книги с любовью»

Акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, проходит в Таганроге в восьмой раз.

В этом году школьники Таганрога приняли участие в ярмарках по обмену книгами, конкурсах закладок, библиотечных уроках «Путешествие в историю книги». А также выразили свое мнение о книгах и литературных произведениях в мини-сочинениях «Мне нравится! А тебе?», отзывах «Почему я хочу подарить эту книгу» и письмах «Напиши о своей любимой книге».

В рамках акции «Открытый микрофон» ребята рассказали о любимых книгах, читали стихотворения или фрагменты произведений о библиотеке, книге и пользе чтения.

14 февраля, в День книгодарения, активисты Клуба молодого педагога посетили школу № 16. Педагоги рассказали ребятам о своих любимых книгах, поделились впечатлениями о литературных новинках и подарили классическую литературу для школьной библиотеки.

По традиции учащиеся школ совместно с родителями и педагогами передают в дар сотрудникам школьных библиотек, дошкольным учреждениям и филиалам городской библиотечной системы книги для детского чтения. Участники акции «Дарите книги с любовью» уверены, что каждая из подаренных книг будет с удовольствием прочитана юными читателями.

Так, в школе № 35 ежегодно детские коллективы каждого класса, представители администрации и педагоги дарят школьной библиотеке художественную литературу по образовательной программе. К акции присоединились семьи школьников. За пять лет фонд школьной библиотеки пополнился более чем на 500 книг.

Фото: школы № 16