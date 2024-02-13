Библиотеки Таганрога присоединилсь к общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

Библиотеки Таганрога принимают участие в VIII общероссийской акции «Дарите книги с любовью!». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

В рамках акции на площадках городских библиотек организован сбор книг, традиционно проводятся мероприятия в поддержку книгодарения.

Сегодня, 13 февраля, в Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова собрались представители администрации Таганрога, социальной сферы, общественных организаций. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ирина Голубева напомнила, что книгодарение имеет давние традиции в Таганроге.

С каждым годом увеличивается количество таганрожцев, желающих принять участие в акции, — подчеркнула Ирина Валериевна.

Гости подарили русскую классику, произведения Владимира Гиляровского, современных авторов, книги о языке, детскую и музыкальную литературу. Приятным сюрпризом для библиотеки стала Малая советская энциклопедия в 10 томах, изданная в 1928-1931 годах, подаренная Алексеем Логиновым, художественным руководителем камерного хора «Лик». Около 200 книг передал в дар Совет женщин Таганрога.

За 7 лет участия в акции собрано около 8 тысяч книг. Все они переданы в детские сады, школы, библиотеки, детскую городскую больницу, социальный приют. Каждая книга нашла своего читателя. Мы хотим, чтобы в России укрепилась новая традиция: каждый год 14 февраля дарить книги так же, как делать подарки на Новый год или на день рождения, — отметила директор централизованной библиотечной системы Таганрога, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева.

Фото: страница Татьяна Михеевой в соцсети