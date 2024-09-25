Главная » Новости Таганрога

Школьники Таганрога принимают участие в фестивале профессий «Топ-регион»

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Фестиваль дает возможность школьникам познакомиться с востребованными профессиями. До 3 октября «Топ-регион» проходит в десяти городах Ростовской области, в том числе и в Таганроге.

Новости Таганрога

Участниками профориентационного фестиваля стали ученики 6-11 классов донских школ.

Главная цель регионального фестиваля профессий — содействие профессиональному и личностному самоопределению молодежи, её знакомство с особенностями каждой профессии, – приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. – Погружение в профессию происходит под чутким вниманием специалистов в области профориентации при поддержке учебных заведений и бизнес-организаций.

Так, в Таганроге специалисты управления образования совместно с преподавателями механического колледжа и представителями местного отделения «Движения Первых» провели для ребят профпробы и мастер-классы.

До 3 октября школьники смогут побывать на лекциях и практических занятиях профессиональных экспертов, посетят ярмарку профессий, интерактивные выставки. А также примут участие в бизнес-играх, развивающих творческое мышление, способность быстро принимать решение и аргументировать свою собственную позицию.

На территории Ростовской области фестиваль профессий проводится ежегодно с 2022 года при поддержке проекта «Билет в будущее». В этом году «Топ-регион» стал победителем грантового конкурса «Движения первых», направленного на финансовую поддержку самых интересных и актуальных событий в сфере воспитания, развития и реализации способностей детей и молодежи.

Фото: управление образования Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

образование профессия работа в Таганроге фестиваль
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru