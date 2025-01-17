Школьники Таганрога кормили птиц в парке им. Горького

Школьники Таганрога приняли участие во всероссийской акции «Покормите птиц зимой!», которая ежегодно проводится с поздней осени до середины весны.

Учащиеся школы № 21 стали участниками тематических занятий. Они познакомились с видами зимующих в нашей местности птиц, их образом жизни в холодное время года и особенностями питания. Ребята обследовали и наполнили кормушки, развешенные на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Также мальчишки и девчонки приняли участие в викторине «Про зимующих птиц» и конкурсе «Узнай птицу».

Ранее мы рассказали, когда выпускники школ Таганрога будут сдавать ЕГЭ-2025.

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