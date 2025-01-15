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Когда выпускники школ Таганрога будут сдавать ЕГЭ-2025

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В Ростовской области и Таганроге продолжается регистрация на сдачу ЕГЭ-2025. Заявление на участие необходимо подать до 1 февраля включительно.

#Образование

В соответствии с единым расписанием, досрочный период проведения ЕГЭ пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 23 июня. Также расписанием установлены дополнительные дни 3 и 4 июля, когда участники смогут пересдать один из сданных учебных предметов. Кроме того, для выпускников текущего года предусмотрен дополнительный период с 4 по 23 сентября.

«Обязательные предметы для 11-классников — русский язык и математика. Успешная их сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании, – приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. – Самыми востребованными предметами по выбору в 2024 году стали обществознание, математика профильного уровня, информатика, физика и биология».    

Напомним, для сдачи ЕГЭ по математике 11-классники выбирают только один уровень: базовый или профильный. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале и необходим для получения аттестата. Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня требуются при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Остальные предметы сдаются выпускниками по их выбору.

Заявления на сдачу ЕГЭ-2025 учащиеся подают в своей школе в личном порядке. Также заявления могут подать родители (законные представители).

Фото donland.ru

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ЕГЭ Таганрог школа экзамены
Таганрогская правда
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