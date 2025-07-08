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Школьники из Армении посетили Таганрог с ответным визитом

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Дети из Армении, учащиеся ереванской школы им. А.П. Чехова, приехали в донской регион. Ребят пригласил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

Напомним, в начале июня Юрий Слюсарь в Ереване принимал участие в Российско-Армянском межрегиональном форуме. Тогда он посетил русскоязычную школу № 55, которая носит имя А.П. Чехова. Ответный визит детской делегации организован армянской диаспорой Дона при поддержке правительства Ростовской области.

Дети уже побывали на обзорной экскурсии по донской столице, им показали монастырь Сурб Хач.

8 июля ребята приехали в Таганрог и посетили четыре чеховских музея. Знакомство с городом началось с Литературного музея А.П. Чехова, который расположен в историческом здании мужской классической гимназии — ее Антон Чехов окончил в 1879 году. Здесь прошла встреча учащихся двух чеховских образовательных учреждений: ереванской школы им. А.П. Чехова и таганрогской гимназии им. А.П. Чехова. Директора школ — Диана Минасян и Наталья Лисицына — обменялись сувенирами, подчеркнули важность сохранения чеховского наследия и совместных образовательных программ, основанных на изучении классики.

Ереванские школьники также побывали в «Домике Чехова», «Лавке Чеховых» и «Доме П.Е. Чехова» — отца писателя.

В Ростовской области дети из Армении проведут почти неделю. Они побывают на обзорных экскурсиях по Чалтырю, станице Старочеркасской и Нахичевани. Также детвору ждут прогулка на теплоходе, посещение исторического парка «Россия — моя история» и ростовской школы №22 им. И.Х. Баграмяна.

«Исторические и духовные ценности являются прочным фундаментом наших добрых отношений. Уверен, эта дружба будет передаваться из поколения в поколение», – отметил Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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