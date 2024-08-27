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Шесть машин столкнулись на М-4 «Дон» в Ростовской области

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Движение транспорта на 1027 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области ограничено.

Новости Ростовской области

«На 1027 км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, произошло столкновение шести транспортных средств. Движение идет по средней полосе дороги. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водителей просят учитывать сложившиеся обстоятельства и выбирать альтернативные пути объезда. Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге два водителя пострадали в ДТП на улице Транспортной.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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