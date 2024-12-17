Шедевры из собрания музея Таганрога в 2024 году «путешествовали» по России

Шедевры из коллекции Таганрогского художественного музея в 2024 году приняли участие в нескольких выставочных проектах разных городов России.

Так, работа Романа Семашкевича «Автодор» стала частью выставки графики и живописи художников 30-х годов ХХ века «Группа 13. В переулках эпохи». Выставка экспонировалась в Музее русского импрессионизма (Москва).

Восемь экспонатов были представлены в залах Ростовского областного музея изобразительных искусств в рамках межмузейного выставочного проекта «Казачество».

12 декабря полотно Ивана Хруцкого «Девочка с фруктами» выдано в Фонд по развитию и поддержке искусства «ИН АРТИБУС» (Москва), чтобы принять участие в выставке «Иван Фомич Хруцкий».

Знаковым для ТХМ событием в 2024 году стало возвращение в Таганрог 22 отреставрированных произведений изобразительного искусства ХIХ-ХХ веков. Это картины, графика, скульптура, которые были повреждены во время ракетной атаки июля 2023 года.

Напомним, по инициативе генерального директора Государственного Русского музея Аллы Маниловой, при поддержке Правительства Ростовской области пострадавшие экспонаты направили в Санкт-Петербург на реставрацию в Русский музей. Для каждого из произведений была разработана своя индивидуальная методика реставрации. В комплексных реставрационных работах принимали участие 19 ведущих специалистов из трех реставрационных мастерских Русского музея и отдела технологических исследований.

Среди спасенных шедевров — «Терраса» Константина Коровина, «Благословение Ревекки» Анри Шопена, театральные эскизы Валентина Серова, картины талантливой таганрогской художницы Серафимы Блонской, скульптура «Портрет мальчика» Христофора Геворкяна.

Уникальные экспонаты, получившие вторую жизнь, в апреле 2024 года демонстрировались в Русском музее. В августе они вернулись в Таганрог.

«Реставраторами выполнена колоссальная работа. Фактически это комплексная реставрация предметов искусства, каждый из которых заиграл первоначальными красками, — отмечал на открытии выставки «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Никому не удавалось и не удастся сейчас уничтожить русскую культуру и искусство, благодаря которым сформирована основа нашего воспитания и миропонимания. Прямое доказательство этому такие качества как взаимопомощь, поддержка коллег по цеху, которые были ярко явлены в сложное для таганрогского музея время».

Фото Русского музея и ТХМ