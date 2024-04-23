Спасенные шедевры таганрогского музея представлены на выставке

Вчера, 22 апреля, выставка «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу» открылась в Мраморном дворце Русского музея Санкт-Петербурга в рамках IX Международной научно-практической конференции «Нерадовские чтения». Она продлится до 13 мая, а затем произведения искусства вернутся в наш город.

На выставке представлены восстановленные реставраторами Русского музея работы Таганрогского художественного музея, которые пострадали во время взрыва в июле минувшего года.

Напомним, что всего были повреждены 22 картины. Среди них работы Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Станислава Жуковского, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова, Серафимы Блонской и другие. Реставрация проходила при поддержке ПАО «Газпром» – партнера реставрационных проектов Русского музея.

По словам генерального директора Русского музея Аллы Маниловой, специалисты не просто удалили повреждения, но и максимально восстановили картины знаменитых художников, помогая раскрыть их первоначальный вид и авторский замысел.

Мы уверены, что для всех будет важно увидеть этот поистине эксклюзивный проект. Он единственный в своем роде, и будем надеяться, что нашим реставраторам больше не придется заниматься тем, что можно назвать военно-полевой хирургией в сфере реставрационного искусства, –сказала она.

Как рассказали специалисты музея, произведение Константина Коровина «Терраса» требовало долгой и кропотливой реставрации, а одна из самых пострадавших картин – работа французского исторического художника Анри Шопена «Благословение Ревекки» – «оправилась» от большого прорыва холста.

Сейчас в залах Мраморного дворца представлены восстановленные театральные эскизы Валентина Серова, работы Виктора Борисова-Мусатова «Изумрудный шарф» и «Терраса» из собрания Таганрогского художественного музея, картины талантливой таганрогской художницы Серафимы Блонской, а также единственная пострадавшая скульптура «Портрет мальчика» (1960) Христофора Геворкяна, получившая серьезнейший урон, и другие признанные шедевры таганрогской коллекции.

Реставрация проходила при поддержке ПАО «Газпром» – партнера реставрационных проектов Русского музея.

Фото ВК Русский музей и donland.ru