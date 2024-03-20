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Сергей Комов: «Красный котельщик» увлёк с первого взгляда»

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Продолжаем делиться рассказами сотрудников Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ), размещенными на официальном сайте предприятия в новом разделе #БольшеЧемРабота.

#Промышленность

Сегодня герой рубрики – Сергей Комов, мастер трубно-кузнечного цеха ТКЗ «Красный котельщик».

— На предприятие я пришел после таганрогского техникума. Подходящего для завода образования не было, но здесь мне пошли на встречу. Видя мое стремление освоить рабочую профессию, приняли учеником котельщика.

Завод увлек с первого взгляда – я с головой окунулся в рабочий процесс, хотелось узнать все и сразу о промышленном производстве такого масштаба. Очень понравился коллектив – здесь было много таких же, как и я, молодых специалистов. Нашли общие интересы, сдружились, вместе и работали, и отдыхали. За советами шли к старожилам цеха, они помогали, делились тонкостями профессии. Такая преемственность на «Красном котельщике» сохраняется и сегодня.

Работая на заводе, я смог получить высшее образование. Меня отпускали на занятия по первой просьбе, предоставляли отпуск. Кстати, свое развитие не прекращаю и сейчас. Осваиваю новые направления работы, перенимаю лучшие практики повышения эффективности труда, участвую во всех образовательных проектах, корпоративных мероприятиях, включая слеты мастеров, которые для коллектива организует ТКЗ.

Успешно идет развитие и по карьерной лестнице – и такая возможность есть у всех сотрудников завода. Я получил один из самых высоких разрядов в профессии «котельщик», параллельно обучился на газорезчика, дробеструйщика, наладчика дробеструйных машин. Спустя несколько лет благодаря глубоким производственным знаниям занял должность мастера.

«Красный котельщик» дал мне все, о чем я мечтал. Работу, которая доставляет мне настоящее удовольствие. Я не волнуюсь за завтрашний день, уверенно смотрю в будущее, зная, что предприятие обязательно обо мне позаботится. Здесь ценят сотрудников, преданных всем сердцем заводу, и делают все, чтобы работать им было комфортно!

Двери на «Красном котельщике» открыты не только для профессионалов, здесь всегда рады и новичкам в профессии. Всему непременно обучат. И мой трудовой путь – тому пример!

Фото предоставлено ТКЗ «Красный котельщик»

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Таганрогская правда
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