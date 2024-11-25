Семью из Таганрога хотят наградить орденом «Родительской славы»

25 ноября в Таганроге многодетная семья Фарраховых первой получила удостоверение, которое подтверждает ее статус.

Как рассказала глава города Светлана Камбулова, семья Фарраховых воспитывает 10 детей. Супруги переехали в наш город из Ижевска десять лет назад. Их дочь и сын — шестилетняя Тамара и восьмилетний Яков родились уже в Таганроге. Четыре года назад семья получила в подарок микроавтобус. Средства на него были выделены по губернаторской программе поддержки многодетных семей.

«Считаю, что эта прекрасная семья заслуживает еще одной высокой награды — ордена «Родительская слава». Документы к награждению направлены в Министерство труда и социального развития Ростовской области. Уверена в положительном решении этого вопроса», — отметила глава города Таганрога.

Ранее мы рассказали, что многодетным семьям Таганрога нужно получить удостоверения.

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