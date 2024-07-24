Семья Козоброд из Таганрога выиграла путешествие по России на конкурсе «Это у нас семейное». На площадке Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В заключительных испытаниях приняли участие 300 семей из самых разных уголков нашей страны. Ростовскую область и Таганрог представляла невероятно дружная, доброжелательная, открытая, креативная, постоянно генерирующая новые идеи семья Козоброд.

«Мы обучались, были включены во всевозможные активности, встречались с артистами и звездными гостями, давали интервью и работали с психологом, проходили оценочные испытания, сплотились и получили удовольствие от общения, радушного приема и сотрудничества», – делятся впечатлениями Елена и Дмитрий Козоброд.

Финалистов проекта поздравил Президент РФ Владимир Путин, который отметил масштабность проекта и поручил организаторам сделать его ежегодным.

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