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Сотрудник ЮФУ удостоен звания «Лучший инженер Дона»

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Премия учреждена в 2011 году, поощрение победителям составляет 100 000 рублей.

Город

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о присвоении звания «Лучший инженер Дона». В этом году его удостоены десять специалистов донских предприятий и организаций.

Среди награжденных – инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, технологи сборочных производств, специалисты НИИ, опытно-конструкторских бюро, профильные ученые.

Почётную награду получила и ведущий инженер-конструктор НИИ многопроцессорных вычислительных систем Южного федерального университета Наталия Васильева. С момента поступления на работу в НИИ МВС ЮФУ Наталия Александровна занималась разработкой и изготовлением элементов систем управления для атомных станций, радиоэлектронной аппаратуры, разработкой конструкторской и программной документации, программного обеспечения, являлась ответственным исполнителем при проектировании и изготовлении систем управления для АЭС. Технические решения, предложенные Наталией Васильевой, позволили значительно снизить эксплуатационные затраты, повысить функциональную безопасность и энергоэффективность внедренных систем управления на АЭС.

Мы поздравляем Наталию Александровну с получением звания «Лучший инженер Дона» и желаем ей плодотворной работы на благо отечественной науки!

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Южного федерального университета

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Таганрогская правда
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