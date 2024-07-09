Семья из Ростовской области вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное» и выиграла 5 млн рублей

8 июля, в День любви, семьи и верности, состоялся финал конкурса «Это у нас семейное». Семья Седых-Лысенко из Ростова вошла в число 32 победителей и получила сертификат в 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Давним семейным увлечением семьи Седых, передающимся из поколения в поколение по мужской линии, является бортничество. Также семью объединяет предпринимательская деятельность, рассказали о семье-победительнице в донском правительстве.

Эмоции от участия в конкурсе «Это у нас семейное» самые замечательные. Здорово, что в нашей стране есть возможность по-настоящему дружным и крепким семьям показать, как здорово быть семьей, — поделились Седых-Лысенко после победы в окружном полуфинале конкурса.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В финал конкурса вышли 300 семейных команд.

Все 300 семей — финалистов конкурса — отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Отметим, что в число финалистов конкурса от Ростовской области вошла и семья Козоброд из Таганрога.

Фото donland.ru