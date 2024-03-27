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Семьи дончан, погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» получат по 1 млн рублей

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Выплаты из областного бюджета будут направлены в дополнение к федеральным.

#В стране

Семьи жителей донского региона, чьи родственники погибли в теракте в «Крокус Сити Холле», получат выплаты из областного бюджета в размере 1 млн рублей. Пострадавшая в результате недавней трагедии получит 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены в дополнение к тем выплатам, решение о которых ранее были приняты в Москве, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на своих страничках в соцсетях.

— Понимаю, что никакие деньги не вернут жизнь и здоровье родного человека. Еще раз выражаю глубокие соболезнования близким погибших земляков. Совместно с муниципалитетами готовы оказать необходимую организационную помощь. Скорейшего выздоровления и восстановления желаю получившей ранение жительнице Матвеево-Курганского района. Поручил минздраву держать на контроле вопрос её реабилитации в региональных центрах после выписки из столичного медучреждения и возвращения домой, — написал Василий Голубев.

Напомним, в списке погибших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» — трое дончан. Это уроженка Таганрога Виктория Ченгаева и ее 12-летний сын Артемий, а также жительница Волгодонска Анна Макарская. Всего в результате теракта 22 марта, по данным Следственного комитета России, погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека.

Фото: МЧС РФ

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Таганрогская правда
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