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Семейные «Веселые старты» прошли в Красносулинском районе

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В Красносулинском районе социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Кедрова организовала «Весёлые старты» для всех подопечных семей.

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В соревнованиях участвовали и дети, и взрослые. Они проверяли свою силу, ловкость, смекалку и скорость. Всего было 10 спортивных эстафет. А судили команды бойцы специальной военной операции и мамы героев.

«Участники команд получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Они отметили, что это была самая веселая из всех спортивных и самая спортивная из всех веселых игр!» — прокомментировала Ольга Кедрова.

Команда «Движения Первых» подарила всем гостям праздника танцевальный флешмоб.

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Таганрогская правда
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