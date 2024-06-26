Семейные «Веселые старты» прошли в Красносулинском районе

В Красносулинском районе социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Кедрова организовала «Весёлые старты» для всех подопечных семей.

В соревнованиях участвовали и дети, и взрослые. Они проверяли свою силу, ловкость, смекалку и скорость. Всего было 10 спортивных эстафет. А судили команды бойцы специальной военной операции и мамы героев.

«Участники команд получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Они отметили, что это была самая веселая из всех спортивных и самая спортивная из всех веселых игр!» — прокомментировала Ольга Кедрова.

Команда «Движения Первых» подарила всем гостям праздника танцевальный флешмоб.