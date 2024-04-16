Семейная фермерская компания по выпуску органических продуктов под Таганрогом стала победителем национального конкурса

«Био-хутор Петровский», кроме сельского хозяйства, занимается также развитием сельского туризма в регионе.

Семейная фермерская компания «Био-хутор Петровский» из Неклиновского района Ростовской области, производящая органические продукты питания, вошла в число победителей III Национального органического конкурса. Церемония награждения состоялась сегодня, 16 апреля, в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Донская компания, вместе с аналогичной из Воронежской области, признана лучшей в номинации «Семья в органике». Семейное предприятие Натальи Александровны и Алексея Ивановича Шепетьевых, расположенное в сельском районе под Таганрогом, на сегодняшний день выпускает свыше 60 наименований полезных органических продуктов под торговой маркой «Био-Хутор Петровский». Предприятие с 2010 года занимается выращиванием урожая без химии, ГМО, пестицидов. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам ГОСТ об органической продукции.

Поля и производственные площадки располагаются в Неклиновском районе. Под выращивание органических культур отведено 400 га. Биохутор выращивает 13 наименований органических культур: полба, спельта, овес, рожь, чечевица, горох, нут и другие. Из них производят полезные крупы, хлопья, цельнозерновую муку, выпекают хлеб и делают сухарики, производят органические яйца, говорится в сообщении правительства Ростовской области.

Кроме сельского хозяйства «Био-хутор Петровский» активно занимается развитием туризма в регионе, являясь организатором ежегодного фестиваля сельского туризма и органической продукции «Хутор Фест».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, в Ростовской области в настоящее время 15 организаций агропромышленного комплекса занимаются развитием органического производства, трое из них сертифицированы, остальные на разной стадии подготовки к сертификации и получению подтверждающих документов.

Фото: donland.ru