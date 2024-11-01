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Семейная династия Турко: более 40 лет на благо российских дорог

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Начальник Южного территориального отдела организации дорожных работ минтранса Ростовской области Сергей Турко посвятил свою жизнь строительству транспортных магистралей.

Новости Ростовской области

Более 43 лет он отдал развитию дорожной инфраструктуры страны, участвуя в строительстве и ремонте сотен километров автодорог. Свой профессиональный путь Сергей Михайлович выбрал еще в юности, когда стоял перед выбором — продолжить учебу в школе или начать осваивать профессию. С самого начала он осознавал, что строительство дорог — это не только труд, но и огромная ответственность за жизни миллионов людей.

Первой серьезной задачей Турко стала дорога длиной в 6 километров, проходившая через его родные места в Целинском районе. Этот проект стал отправной точкой его многолетней карьеры.

У Сергея двое сыновей — Михаил и Иван, которые с детства впитали отцовскую страсть к строительству. Оба окончили РГСУ, и каждый внес свой вклад в развитие отрасли. Старший сын, Михаил, прошел путь от мастера и, защитив кандидатскую диссертацию, стал руководителем предприятия. Строил дороги как в маленьком таежном поселке, так и на крупных объектах, в том числе, «Северный поток — 2». Иван, младший сын, трудится мастером в ООО «Таганрогское ДСУ». В работе их пути иногда пересекаются, как, например, при строительстве объектов для олимпийских игр в Сочи.

Сегодня Сергей Турко курирует капитальные ремонты и ремонты автомобильных дорог на 15 объектах в Ростовской области. Двенадцать из них реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и охватывают одиннадцать районов. После завершения работ обновленные участки дорог значительно повысят безопасность дорожного движения в этих территориях.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта РО

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династия новости Ростовская область строительство дорог
Таганрогская правда
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