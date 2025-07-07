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Сегодня в Таганрог рано утром зашел «Сергей Кучкин»

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Гостей круизного судна встретила по-настоящему курортная погода.

Новости Таганрога

Сегодня рано утром к плавучему причалу в Таганроге пришвартовался круизный теплоход «Сергей Кучкин».

«Отличная погода и наш гостеприимный город, уверена, не оставит равнодушным никого!» — написала о событии в своем ТГ-канале глава города Светлана Камбулова.

Водные туры с посещением Таганрога пользуются у туристов популярностью. Планируется, что летом и осенью 2025 года в Таганрог также прибудут теплоходы «Александр Радищев» — 16 июля и «Константин Федин» — 4 октября.

Круизы через Таганрог отправляются из Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Астрахани. Их продолжительность — от 8 до 29 дней.

В прошлом году в морской порт Таганрога зашли 4 круизных теплохода, более 750 их пассажиров осмотрели Таганрог в ходе экскурсий.  

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой

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новости Светлана Камбулова Таганрог теплоход туризм
Таганрогская правда

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