Сегодня, 26 мая, в Ростове в седьмой раз прошел Велопарад. Сотни любителей велоспорта из различных городов и районов Дона проехали дистанцию в 17 км по улицам города.

Велопарад стартовал в 10 часов утра на Театральной площади. Его участники в очередной раз доказали, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в городах Ростовской области. Он способствует поддержанию хорошей физической формы, служит инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации.

Средняя скорость движения колонны не превышала 15 километров в час. Участникам было строго запрещено обгонять друг друга. Проехав по улицам Ростова дистанцию в 17 км, велосипедисты снова вернулись на Театральную площадь. Там состоялся конкурс на лучший костюм, а также розыгрыш велосипеда среди участников мероприятия.

Фото телеграм-канал Ростовский Велопарад