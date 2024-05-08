Сегодня ночью в Ростовскую область придут заморозки

В ближайшие три дня в Ростовской области ожидаются ночные заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, во второй половине ночи и утром 9, 10 и 11 мая местами в донском регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1°…-5°.

Из-за похолодания есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением сельскохозяйственных культур.

Также региональная Госавтоинспекции рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

Изображение от wirestock на Freepik