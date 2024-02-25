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Сегодня и завтра в Ростовской области возможны магнитные бури

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Сегодня и завтра, 25 и 26 февраля, в Ростовской области и других регионах страны могут ощущаться магнитные возмущения после вспышек на Солнце.

Новости Ростовской области

Как сообщает портал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 23 февраля на Солнце произошел крупнейший по силе взрыв за последние 7 лет. Вспышка высшего балла Х началась в 01.08 по московскому времени, достигла максимума в 01.34 и завершилась в 01.43.

Сейчас активная область 3590, ставшая причиной трех вспышек высшего балла X, вышла на линию Солнце — Земля, откуда сможет максимально влиять на нашу планету. Пересечение центрального солнечного меридиана произошло сегодня ночью, после чего область приблизительно трое суток будут находиться в зоне максимального влияния.

Тот факт, что ни одна из трех вспышек уровня X не выбросила облака в сторону Земли, наводит на мысль, что область ранее произвела несколько вспышек на обратной стороне Солнца и уже избавилась от избытка массы. Именно по этой причине три прошедших взрыва прогремели вхолостую. Можно заметить, что около недели назад был зарегистрирован чрезвычайно крупный выброс массы на обратной стороне Солнца. Скорее всего, он произошел именно в данном центре. В этой связи есть надежда, что даже исключительно крупные новые взрывы напротив Земли не приведут к серьезным последствиям, так как в центре отсутствуют запасы плазмы для ударного воздействия, — считают специалисты.

Несмотря на это, полностью избежать влияния высокой активности Солнца не удастся. Даже в отсутствие выбросов, вспышки производят потоки заряженных частиц, которые придут к Земле с вероятностью 99%. Так что угроза нагрузки на атмосферу Земли в воскресенье и понедельник сохраняется на максимальном уровне.

Изображение от kjpargeter на Freepik

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#Ростовская область магнитные бури новости
Таганрогская правда
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