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Сегодня до вечера в Таганроге на Русском Поле будут перебои с водой

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Это связано с проведением аварийных работ.

#ЖКХ

Водоснабжение пониженным давлением будет осуществляться сегодня в Таганроге в дома по улицам Чехова, Чучева, С. Шило, Сызранова, сообщает таганрогский «Водоканал».

Это связано с проведением авариных работ по адресу: ул. Чучева, 44/1. Ориентировочно в 18.00 часов подача воды будет восстановлена в полном объеме.

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Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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