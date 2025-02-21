Сегодня до вечера в Таганроге на Русском Поле будут перебои с водой

Это связано с проведением аварийных работ.

Водоснабжение пониженным давлением будет осуществляться сегодня в Таганроге в дома по улицам Чехова, Чучева, С. Шило, Сызранова, сообщает таганрогский «Водоканал».

Это связано с проведением авариных работ по адресу: ул. Чучева, 44/1. Ориентировочно в 18.00 часов подача воды будет восстановлена в полном объеме.

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Фото из архива «ТП»