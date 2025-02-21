Светлана Камбулова: модернизация системы водоснабжения города ведется поэтапно

На 2025 год запланировано замена участков водовода, обновление насосного оборудования.

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о том, какую работу проводят городские власти по ремонту и техническому обслуживанию системы водоснабжения города. Совещание по актуальным вопросам прошло в кабинете главы с участием замглавы администрации по вопросам ЖКХ Егором Долматовым и директором городского Водоканала Максимом Несновым.

«Надежность водоснабжения всего города находится в зависимости от технического состояния оборудования насосных станций и трубопроводов технической воды, некоторые участки которых имели предельный износ еще в начале двухтысячных годов, и не устранялся своевременно», — обозначила проблему глава города.

Таганрог получает воду из реки Дон. Место водозабора связано с условиями получения пресной воды. Вода поступает в город через две мощные насосные станции, расположенные в Азовском и Мясниковском районах. Техническая вода транспортируется по трубопроводам общей протяженностью 108 километров. Некоторые участки этих трубопроводов были проложены еще в прошлом веке. Кроме того, Таганрог обеспечивается водой из реки Миус, которая подается по трубопроводу протяженностью 12 километров.

В прошлом году Водоканал провел работы по замене 3,2 километра водоводов технической воды диаметром от 600 до 1000 миллиметров. Были также проведены капитальные ремонты насосного и энергетического оборудования, а также запорной арматуры на насосных станциях.

В 2025 году работа по ремонту системы водоснабжения Таганрога будет продолжена. Планируется замена 5,9 километра трубопроводов технической воды диаметром от 600 до 800 миллиметров, а также обновление насосного оборудования, рассказала глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

14

3

2

1

1

80211:22Актуальные вопросы обсудили с моим заместителем Егором Долматовым и директором городского Водоканала Максимом Несновым. Таганрог получает воду из реки Дон. Место водозабора было выбрано на таком расстоянии от дельты Дона, которое позволяет обеспечить водозабор еще пресной воды. Находится оно в Азовском районе области (в дельте реки вода уже перемешана с соленой водой из Таганрогского залива Азовского моря и не пригодна для водоподготовки). Донская вода поступает в город через две мощные насосные станции — первого и второго подъема. Эти станции расположены в Азовском и Мясниковском районах соответственно. Техническая вода транспортируется по трубопроводам диаметром от 800 до 1400 миллиметров общей протяженностью 108 километров. Некоторые участки этих трубопроводов были проложены еще в прошлом веке. Кроме того, Таганрог обеспечивается водой из реки Миус, которая подается по трубопроводу диаметром 600 миллиметров и протяженностью 12 километров. Надежность водоснабжения всего города находится в зависимости от технического состояния оборудования насосных станций и трубопроводов технической воды, некоторые участки которых имели предельный износ еще в начале двухтысячных годов, и не устранялся своевременно. В 2024 году Водоканал провел работы по замене 3,2 километра водоводов технической воды диаметром от 600 до 1000 миллиметров. Были также проведены капитальные ремонты насосного и энергетического оборудования, а также запорной арматуры на насосных станциях. В 2025 году планируется продолжить эту работу. Будет заменено 5,9 километра трубопроводов технической воды диаметром от 600 до 800 миллиметров, а также произведены обновления насосного оборудования. Поручила своему заместителю по вопросам городского хозяйства контролировать ход всех ремонтных работ, ведь от их качества зависит надежное снабжение города водой.

14

3

2

1