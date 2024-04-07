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Саженцы цветов и плодовых деревьев жители Дона могут отправить почтой

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За первые три месяца 2024 года клиенты Почты России в Ростовской области уже оформили почти 2 000 посылок с саженцами. Всего за 2023 год из почтовых отделений региона отправили по всей стране 10 779 таких посылок.

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Благодаря особой системе упаковки и транспортировки, саженцы без повреждений доходят адресатам. Пик отправок традиционно приходится на апрель, когда наступает благоприятная для посадок погода в средней полосе страны. Вторая волна отправки саженцев ещё будет в конце августа и сентябре.

Каждый саженец перед отправкой обматывают пищевой плёнкой или пакетами. Корневую систему густо обкладывают влажными опилками или фиксируют корни гидрогелем. Саженцы отправляют обыкновенными посылками или посылками с объявленной ценностью. Соблюдение всех требований упаковки и доставки позволяет не только сохранить хрупкий груз при транспортировке, но и получить садоводу богатый урожай в будущем.

В весенние месяцы клиенты Почты России особенно часто заказывают саженцы цветов, плодовых деревьев и ягодных кустарников, рассаду клубники и голубики, розы. Растения из ростовских плодопитомников пользуются большой популярностью как у жителей нашего региона, так и по России, сообщает пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России».

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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