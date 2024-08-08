В Ростовской области почти 40% проб воды, взятой в водоемах, не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Однако, опасных вирусов в ней не обнаружено, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства с мая по октябрь ведут мониторинг воды в зонах рекреаций. В нынешнем году из поверхностных водоёмов было отобрано и исследовано 446 проб на микробиологические показатели, 284 — на паразитологические, 28 — на вирусологические показатели.

«Из общего числа исследованных проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 36,7%», — пишет источник.

И уточняет, что возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в воде водоемов не обнаружено.

Ранее мы рассказали, что в реках Ростовской области спасли двух тонущих мужчин.

Фото ДПЧС по РО