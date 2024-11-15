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Садоводам Дона рассказали, что надо успеть сделать на участке до наступления зимних холодов

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Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, что необходимо сделать на участке в ноябре при подготовке к зиме.

Новости Ростовской области

Чтобы успеть завершить подготовку дачных и приусадебных участков к зимним холодам, важно не откладывать финальные осенние хлопоты, а использовать погожие ноябрьские дни.

«Сначала нужно заняться очисткой участка. Опавшие листья и растительные остатки создают отличные условия для зимовки и размножения вредителей, а также различных патогенных микроорганизмов, которые могут привести к заболеваниям растений. Поэтому их следует собрать и утилизировать. Компостная куча — хороший вариант, но надо убедиться, что туда не попадают больные растения», — советуют специалисты Россельхозцентра.

Также они рекомендуют не забыть о последней стрижке газона перед зимой. Оптимальная высота травы — 5-7 см. Слишком короткая трава может вымерзнуть, а слишком длинная — стать местом зимовки вредителей. Кроме этого, необходимо удалить сорняки, чтобы они не засоряли участок весной.

Обрезка деревьев и кустарников — это ключевой шаг в подготовке к зимнему сезону. Необходимо убрать сухие, поврежденные и больные ветви. Формирование кроны плодовых деревьев путем обрезки позволит улучшить их урожайность в следующем году, а также защитит растения от повреждений, вызванных тяжелыми снегопадами. Также надо обработать срезы садовым варом, чтобы предотвратить заражение. Клумбы следует перекопать, внести органические удобрения, чтобы получить хороший урожай в 2025 году.

«Мульчирование грядок на даче — агротехнический прием, особенно полезный в предзимний период. Укрытие почвы слоем мульчи – это солома, скошенная трава, торф, компост, хвойный опад, агроволокно защищает ее от выветривания, вымывания полезных веществ и предотвращает глубокое промерзание, что особенно важно для многолетних растений», — уточняют специалисты филиала Россельхозцентра.

Эти рекомендации помогут предотвратить повреждения от морозов и непогоды, сэкономить время и силы весной, а также повлиять на урожай в 2025 году.

Изображение от serhii_bobyk на Freepik

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осень полезные советы Россельхозцентр Ростовская область
Таганрогская правда
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