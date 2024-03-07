С начала года в Ростовскую область ввезли 600 тыс. цветов из Литвы

Экспорт цветов в регион вырос на 84%.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с начала 2024 года проконтролировано более 600 тыс. срезов цветов. В том числе в преддверии 8 марта в регион поступило почти 44 тыс. цветов.

В основном это гвоздики, розы, эустомы, гортензии и др. Все они поступили на склады временного хранения Ростовской области из Литвы. Страны происхождения цветочной продукции — Эквадор, Кения, Нидерланды и Колумбия.

В сообщении ведомства говорится, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт цветов увеличился на 84%.

Фитосанитарный контроль цветов показал, что карантинные объекты в них не обнаружены. Продукция выпущена в свободное обращение в торговые точки.

Фото: страница ВК Управления Россельхознадзора по региону