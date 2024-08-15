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С начала года в Ростовской области выявили 184 фальшивые банкноты

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Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры.

Новости Ростовской области

В первом полугодии 2024 года в банковской системе региона обнаружено 184 банкноты с признаками подделки, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

По сравнению с тем же периодом 2023 года число фальшивок снизилось на 23%.

Чаще всего в январе-июне 2024 года злоумышленники подделывали банкноты номиналом в пять тысяч рублей (117 штук) и в одну тысячу рублей (56 штук). Также из обращения выведено 8 фальшивых двухтысячных и 3 сторублевые купюры.

«Фальшивомонетчикам становится все сложнее подделывать деньги: Банк России совершенствует защитный комплекс банкнот. Кроме этого, кассиры торгово-сервисных предприятий дистанционно повышает квалификацию на бесплатных курсах, – отмечает Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области. – Сотрудники, которые успешно прошли итоговое тестирование, получают именной сертификат и специальный отличительный знак-наклейку для размещения на рабочем месте».

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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